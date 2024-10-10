تبسة: مجزرة مرورية تودي بحياة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 83. بالمكان المســـمى العماشة ببلدية الحمامات، ولاية تبسة.

وقد تدخلت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات كتدخل اولي. وبدعم من الوحدة الرئيسية للحمايــــة المدنيــــة الشهيد حشــــاني دوح بتبـــــسة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة. زوال نهار اليوم 2024.10.10 حوالي الساعة (12سا:25د)، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المســـمى العماشة ببلدية الحمامات.

وقد تم تحويل الجثت من طرف مصالحنا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.