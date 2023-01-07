قناة النهار تبسة: مشروع منجم الفوسفات يتقدم بخطى ثابتة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جانفي 2023 - 20:54 شارك غرِّد أرسل 160 0 تبسة: مشروع منجم الفوسفات يتقدم بخطى ثابتة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N25iy اقرأ أيضا حصة خاصة تأتيكم ليلة رأس السنة..العديد من المفاجآت في إنتظاركم قناة النهار 28 ديسمبر طالع هابط: بعد بث حالة توقف مشروع فندق بـ 500 مليار بعين تموشنت.. البنك يرد ويوضح قناة النهار 05 جانفي ترندينغ: صور صادمة لتاغيث بسبب مخلفات إحتفالات رأس السنة وظاهرة الإعتداء على السيارات تعود من جديد قناة النهار 02 جانفي شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي قناة النهار 30 ديسمبر النهار ترندينغ: أبطال العالم يحظون بإستقبال أسطوري في الأرجنتين وبنزيما يعلن إعتزاله الدولي قناة النهار 20 ديسمبر Toutes options: تجارب آداء سيارة بيجو 408 الجديدة كليا قناة النهار 07 جانفي الكشف عن تميمة الشان قناة النهار 29 ديسمبر توقيف 24 شخصا منهم 10 أشخاص من جنسية مغربية كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية في تيبازة قناة النهار 06 جانفي الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 25 ديسمبر