تبسة.. مصرع أربعيني صدمته حافلة النقل الحضري بحي 600 مسكن
لقي شخص حتفه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمته حافلة النقل الحضري بالطريق الوطني رقم 10 حي 600 سكن بتبسة.
ويبلغ الضحية الذي توفي في عين المكان 40 سنة من العمر.
هذا وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.
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