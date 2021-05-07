تبسة.. مصرع أربعيني صدمته حافلة النقل الحضري بحي 600 مسكن

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تبسة.. مصرع أربعيني صدمته حافلة النقل الحضري بحي 600 مسكن
بقلم خالد زوبيري

لقي شخص حتفه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمته حافلة النقل الحضري بالطريق الوطني رقم 10 حي 600 سكن بتبسة.

ويبلغ الضحية الذي توفي في عين المكان 40 سنة من العمر.
هذا وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=993404

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com