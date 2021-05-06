تبسة.. مصرع ستيني واصابة 6 أشخاص في حادثي مرور منفصلين

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 6 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة.

الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 49 أ بالمكان المسمى طريق السطح بلدية سطح قنتيس.

وتمثل في انقلاب سيارة سياحية، مما اسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 61 سنة.

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقلة.

كما اسفر الحادث أيضا عن إصابة شخصين اعمارهما 59 و 64 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى ذات الاستعجالات.

فيما وقع الحادث الثاني، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب مصنع الأنابيب.

وتمثل في انقلاب سيارة مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص اعمارهم 02 سنة و64 سنة.

وقد تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الماء الأبيض.