تبسة.. مصرع شخصين في انقلاب سيارة ببلدية ودائرة نقرين

لقي شخصين حتفهما فيما أصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور أليم ببلدية ودائرة نقرين ولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدينة، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بوموسى ببلدية ودائرة نقرين، جراء انقلاب سيارة سياحية.

هذا وقد اسفر الحادث عن وفاة شخصين (شاب يبلغ من العمر حوالي 32 سنة وسيدة وإمرأة تبلغ من العمر حوالي 63 سنة )، تم تحويل الحثتين الى مصلحة حفظ الجثث بنڨرين، كما اسفر الحادث عن إصابة طفل يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات تم اسعافه وتحويله الى استعجالات نڨرين.