تبسة.. مصرع 31 شخصا في حوادث المرور خلال سنة 2020

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، 20953 تدخل، في حصيلتها السنوية لسنة 2020 منذ الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر.

وحسب بيان للمديرية، وفيما يخص حوادث المرور، فقد تم تسجيل 1448 تدخل، أسفر عن تسجيل 735 حادث مرور.

وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة 974 جريح تم اسعافهم وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية، كما تم تسجيل وفاة 31 شخص.

أما فيما يخص الإختناقات بالغاز، فقد تم تسجيل 83 تدخل أسفر عن اسعاف وانقاذ 81 شخص كما تم تسجيل وفاة شخصين.

كما تم تسجيل 1342 تدخل لأجل إندلاع 845 حريق، أسفرت عن خسائر بالغطاء النباتي.

بالإضافة إلى إصابة 32 شخص بحروق تم اسعافهم وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل 114 تدخل بسبب الفياضانات.

أين تم إنقاذ واسعاف وتحويل 5 أشخاص، فيما تم تسجيل وفاة شخص.

وبخصوص حوادث الغرق، فقد تم تسجيل 23 تدخل عن إسعاف وتحويل شخصين، فيما تم تسجيل وفاة شخص.