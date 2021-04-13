تبسة: معالجة 14 قضية تتعلق بتهريب ونقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية

عالجت قوات الشرطة عشية شهر رمضان الفضيل 14 قضية تتعلق بتهريب ونقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية تورط فيها 22 شخصًا.

تم توقيفهم متلبسين بحيازة كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة اغلبها من نوع بريغابالين 300 ملغ الشهيرة في وسط المنحرفين والمدمنين ومعتادي الاجرام ب الصاروخ حيث قاربت الكمية المحجوزة 50 الف قرص وهو ما يعتبر رقما كبيرا حسب ما كشف عنه للنهار مصدر مسؤول من أمن ولاية تبسة.

نفس المصدر أشار الى ان الكمية المحجوزة تم تهريبها عبر الشريط الحدودي انطلاقا من الجمهورية التونسية وقد أصدرت النيابة أوامر بإيداع جميع المشتبه بهم رهن الحبس المؤقت.

في انتظار مثولهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالتهريب في إطار جماعات اجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، حيازة ونقل وتخزين وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة