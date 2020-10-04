تبسة.. مقتل سيدتين إحداهما حامل في سقوط سيارة من أعلى جسر

توفيت سيدتين إحداهما حامل في شهرها التاسع واصيب شخص و6 اطفال بجروح في حادث الليلة بتبسة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض ليلة الأحد الى الإثنين لأجل حادث مرور.

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بالمكان المسمى بئر الڨوسة بالماء الابيض.

تمثل الحادث في انحرافة وانقلاب سيارة سياحية وسقوطها من أعلى جسر في واد جاف.

اسفر الحادث عن وفاة إمرأة في عين المكان تبلغ من العمر حوالي 45 سنة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

كما اسفر الحادث عن إصابة سيدة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة حامل في شهرها التاسع توفيت رفقة جنينها على مستوى قاعة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.

كما اسفر الحادث عن اصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 34 سنة وستة اطفال اعمارهم 2 عامين و12 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.