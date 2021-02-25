تبسة: مقتل شاب عشريني بطعنات خنجر داخل مسكن بحي لارمونط

أخبار الجزائر
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تبسة: مقتل شاب عشريني بطعنات خنجر داخل مسكن بحي لارمونط
بقلم سليم دريد

شهد اليوم الخميس حي لارمونط بمدينة تبسة جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة متأثرا بطعنات خنجر.

ووقعت الجريمة بعد مشاجرة وقعت داخل مسكن تجمع فيه الضحية رفقة مجموعة من الأشخاص.

وقد تدخلت مصالح الأمن، وتم وضع جثة الضحية على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح.

وعقب وقوع الجريمة امر وكيل الجمهورية مصالح الأمن الحضري الاول بفتح تحقيق معمق لمعرفة تفاصيل الجريمة.

بالإضافة إلى معرفة سبب وقوعها مع العمل على توقيف المتورطين وتقديمهم أمامه فور استيفاء إجراءات السماع الأولية.

وفي ظرف وجيز تمكن رجال الشرطة التابعين للأمن الحضري الاول من توقيف 4 مشتبه بهم في ارتكاب الجريمة.

وتم وضعهم بأمر من وكيل الجمهورية تحت التوقيف النظري مع مباشرة إجراءات التحري والتحقيق قبل اجراء عملية التقديم.


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