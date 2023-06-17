تبسة.. منع إقامة موائد الشواء وطهي الأطعمة في الأملاك الغابية لتفادي الحرائق

أصدرت محافظة الغابات لولاية تبسة، بيانا تمنع فيه إقامة موائد الشواء وطهي الأطعمة في الأملاك الغابية الوطنية عبر إقليم كل بلديات الولاية.

وجاء في بيان المحافظة بموجب القرار الولائي رقم 1107 المؤرخ في 13 جوان 2023 ب/خ. منع إقامة موائد الشواء وطهي الأطعمة في الأملاك الغابية الوطنية عبر اقليم كل بلديات الولاية.

ويشار أن هذا القرار جاء لمنع حدوث حرائق وسط الغابات. التي غالبا ما تتسب في اتلاف آلاف الهكتارات من الثروة الغابية.

جدير بالذكر أن بلادنا شهدت الصائفة المنصرمة حرائق غابات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى والتي اجتاحت عدة مناطق.