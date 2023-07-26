تبسة: منع دخـول وتنقّل الأفراد والمركبات والتّخييم في الأماكن الغابيّـة والجبليّة

قرر والي ولاية تبسة سعيد خليل منــع دخـــول وتنقّـــل الأفــراد والمركبــات والتّخييــم، وكذا منــع إقامـــة موائـــد الشّـــواء وطهـــي الأطعمـــة، علــى مستــوى الأماكــن الغابيّـــة والجبليّــة عبــــر إقليـــم تـــراب الولايـــة.

وحسب بيان مصالح الولاية فإن القرار الولائي رقــــم “1592”، مــؤرخ فــي 26 جويليــــة 2023، يتضمّــن منــع دخـــول وتنقّـــل الأفــراد والمركبــات والتّخييــم. وكذا منــع إقامـــة موائـــد الشّـــواء وطهـــي الأطعمـــة، علــى مستــوى الأماكــن الغابيّـــة والجبليّــة عبــــر إقليـــم تـــراب الولايـــة وذلك من الفترة الممتدة من تاريخ هذا القرار الى غاية 31 اكتوبر القادم.

واضاف البيان أن القرار جاء في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب حرائق الغابات.