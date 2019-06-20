تبسة : موظفة ببريد الجزائر تسلم عن طريق الخطأ مبلغ 200 مليون بدل 20 مليون سنتيم لزبون

سلمت موظفة في بريد الجزائر عن طريق الخطأ مبلغ 200 مليون بدل 20 مليون سنتيم لزبون ببلدية الحويجبات في تبسة.

وحسب معلومات لـ النهار فإن زبون إستلم عن طريق الخطأ مبلع 200 مليون سنتيم بدل 20 مليون سنتيم من طرف موضفة بمكتب البريد

حيث أن الزبون أخذ كامل المبلغ وغادر في لمح البصر موازاة مع فقدان الموظفة لوعيها من الصدمة.

وعلى إثر ذلك قامت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية الحويجبات فتحت تحقيقا وباشرت حملة بحث موسعة بناء على معلومات وصور.

أين اسفرت العملية عن توقيف المشتبه به في كمين عند مدخل معبر بوشبكة الحدودي قاصدا الجمهورية التونسية.

واثناء عملية التفتيش القانونية كشفت عن وجود كامل المبلغ بحوزته بعد تغيير بالعملة الصعبة الاورو والتونسية.