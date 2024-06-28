تبسة: مير الشريعة يغلق السوق الأسبوعي للمواشي لتفادي انتشار مرض الجلد العقدي

أعلن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشريعة التابعة لولاية تبسة، عن قرار غلق السوق الأسبوعي للمواشي.

وحسب بيان ذات المجلس قرارالغلق سيكون اعتبارا من يوم السبت 29 جوان 2024، وسيستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية لتجنب انتشار مرض الجلد العقدي لدى الأبقار، بعد تسجيل حالات مؤكدة في بلدية الشريعة.

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