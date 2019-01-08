تبسة.. نفوق 130 رأسا من الماشية جراء الحمى القلاعية والطاعون

سجلت ولاية تبسة نفوق ما لا يقل عن 130 رأسا من الأغنام والماعز جراء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.

وأوضحت المديرية المحلية للمصالح الفلاحية أن مصالح مديرية الفلاحة أحصت 130 حالة نفوق مؤكدة، بسبب هذين المرضين بعدد من بلديات الولاية.

وتم اكتشاف 137 بؤرة للحمى القلاعية و48 بؤرة أخرى لطاعون المجترات الصغيرة بعدد من مناطق الولاية على غرار الدرمون ببلدية ثليجان العقلة وبئر العاتر.

وقد خصصت مديرية المصالح الفلاحية 60 ألف جرعة لقاح جديدة ضد الحمى القلاعية تضاف إلى حصة الولاية المقدرة ب 90 ألف جرعة.

استفادت بلدية ثليجان وحدها من 63 ألف جرعة بالنظر إلى العدد الهائل من رؤوس المواشي التي تتوفر عليها، والتي تفوق 200 ألف رأس.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع انتشار هذين المرضين حيث تقرر إخضاع المواشي للمراقبة البيطرية وعزل الحيوانات المريضة.

فضلا عن غلق الأسواق الأسبوعية للماشية ومنع نقل رؤوس الأغنام والماعز والأبقار بين الولايات وإجبارية الحصول على ترخيص من المصالح المعنية لنقل للماشية نحو المذابح.