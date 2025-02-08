تبسة: هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، عن تدخلات أعوانها إثر التقلبات الجوية من تساقط للأمطار والثلوج ليلة أمس الجمعة.

وحسب ذات المصادر، تدخلت مصالح الحماية المدنية، علــى مستــوى الطريــق الولائــي رقم 08 بأعــالي حــي الدكــان بتبــسة. أين تم تقديــم يــد المساعــدة لمستعملي الطريــق وتسهــيل حركة المــرور ليــلة الجمــعة إلى السبــت.

كما تم التدخل، بالطريــق الولائــي رقم 08 بأعالي حــي الدكان، والذي شهــد هطــول أمطار بالإضــافة إلى ثلــوج مســاء الجمعة، حيث شهد حركة مرور بطيــئة.

كما تمكنـــت ذات المصالح على مستوى دائرة بئر العاتر، من إخـــراج سيارة عالقة بالوحـــل، على مستوى الطريق الإجـــتنابي. وسيـــارة على مستـــوى المكان المسمى غدير الصفيـــة.

وعلى مســـتوى دائرة الماء الأبيض، تم إخـــراج شاحـــنة عالقـــة بالثـــلوج ببلدية المـــاء الأبيض. كما تم إمتصاص ميـــاه أمطـــار من داخل متوسطة ببلديـــة بكاريـــة.

فيما تـــم إجراء زيارات تعرف عبـــر مختـــلف الطـــرق والأحيـــاء.