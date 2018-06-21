تبسة.. هلاك شخص وإنقاذ آخران جرفتهم مياه الأمطار بواد عبلة بالشريعة

شهدت اليوم الخميس، بلدية الشريعة ولاية تبسة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى تسجيل عدة تدخلات لمصالح الحماية المدنية.

حيث جرفت سيول الأمطار سيارة سياحية بواد عبلة بالشريعة، السيارة كان على متنها 3 أشخاص أعمارهم 40 و46 سنة،

حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية، إلى إنقاذ شخصين كما أدى الحادث إلى وفاة الشخص الثالث والبالغ من العمر حوالي 46 سنة،

تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة، كما تم إسعاف وتحويل الشخصين الآخرين إلى استعجالات ذات المستشفى.

كم تدخلت ذات المصالح لأجل امتصاص مياه بمنازل بعدة أحياء متفرقة بالشريعة.