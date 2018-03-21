تبسة: هلاك 3 أشخاص وإصابة شخص آخر في حادث إصطدام بين سيارتين

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب شخص آخر بجروح، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروربتبسة بين بلديتي صفصاف الوسرى وبئر العاتر.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى العقبة البيضاء بتبسة

وتمثل الحادث في اصطدام مركبتين نفعيتين ماأسفر عن هلاك 3 أشخاص بعين المكان وإصابة شخص رابع بجروح بليغة.

حيث تم إجلاء جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر.

بينما تحويل سائق إحدى المركبتين، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، لذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، فتحت المصالح الامنية تحقيقا، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.