تبسة: وزير السكن يدشّن موقع 3240 مسكن “عدل”.. ويمنح 100 مكثف أكسيجين

أشرف اليوم السبت وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي على تدشين موقع 3240 مسكن عدل بولحاف الدير ولاية تبسة.

وحسب بيان لوكالة عدل، فقد قام الوزير بتدشين مرافق عمومية بهذا الحي العصري بتبسة. وأشرف على تسليم 100 مكثف أوكسجين كهبة قدمتها وزارة السكن لمديرية الصحة. في إطار الحملة الوطنية لمجابهة وباء كورونا. حيث كان برفقة الوزير المدير العام لوكالة عدل في عملية التدشين ومعاينته الموقع