تبسة : وزير الطاقة يعطي إشارة إنطلاق الدخول المدرسي الجديد

أشرف اليوم بولاية تبسة وزير الطاقة، محمد عرقاب، على إفتتاح السنة الدراسية الجديد 2020/2019، بمدرسة الشهيد أحمد شاوش محمد البشير.

حيث أعطى إشارة إنطلاق الدخول المدرسي رفقة ممثلي السلطات العمومية، بعد أن حضر مراسيم رفع العلم الوطني.

عرقاب وبعد دخول التلاميذ الى الحجرات تابع جزءا من الدرس الافتتاحي الذي اختير له عنوان “حب الوطن والتمسك بالوحدة ونبذ الفتنة”.

ليقوم بعد ذلك بزيارة المركز الطبي البيداغوجي للمعوقين ذهنيا، حيث التقى بالمستفيدين من خدماته.

وقد طالب الوزير التلاميذ بضرورة الاجتهاد والجدية في التحصيل العلمي حتى يتم بلوغ أعلى المراتب اقتداء بخيرة ما أنجبت الجزائر.