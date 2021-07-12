تبسة: وصول رتل مكافحة حرائق الغابات لسوق أهراس لإخماد حريق جبل العاطف

باشرت وحدات الحماية المدنية لتبسة في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الاثنين، عملية إخماد الحريق الذي شب بغابة بجبل العاطف. رفقة مصالح الغابات وبحضور وإشراف مدير الحماية المدنية المقدم دراوات الصادق.

وتم تسخير حوالي 120عون بمختلف الرتب و10 شاحنات اطفاء بمختلف الأحجام وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. لولاية سوق أهراس بتعداد قدر بــ 30 عون بمختلف الرتب و06 شاحنات بمختلف الاحجام.