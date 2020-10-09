تبسة: وفاة العروس ضحية إنفجار منزل بسبب الغاز

توفيت العروس صاحبة 24 سنة ضحية انفجار المنزل بسبب تسرب الغاز بحي اول نوفمبر بمدينة تبسة.

للإشارة فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، السبت الفارط، السادسة صباحا لأجل انفجار شقة متبوع بحريق بسبب الغاز.

وتقع الشقة بالطابق الرابع متكونة من ثلاثة غرف ومطبخ بحي جبل انوال بتبسة، حيث تم إخماده.

وأسفر عن إصابة شخصين أحدهم 24 سنة، تعرض لحروق بكامل جسمه وإصابات متعددة، وآخر 27 سنة له حروق طفيفة باليد.

كما أسفر الإنفجار والحريق عن تسجيل خسائر مادية بالشقة من اثاث وجدران.

ووقد تم تحويل العروس المتوفية من مستشفى عالية صالح إلى المستشفى الجامعي إبن رشد بولاية عنابة.