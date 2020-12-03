تبسة: وفاة ثلاثيني في حادث اصطدام شاحنة ودراجة نارية

تدخلت وحدة القطاع بباب الزياتين والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة مساء اليوم لأجل حادث مرور.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، وقع الحادث على مستوى محور الدوران بطريق الكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة ودراجة نارية، اسفر عن وفاة شخص سائق الدراجة والبالغ من العمر حوالي 32 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.