تبسة: وفاة ثلاثيني في حادث اصطدام شاحنة ودراجة نارية

أخبار الجزائر
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تبسة: وفاة ثلاثيني في حادث اصطدام شاحنة ودراجة نارية
بقلم نسرين محفوف

تدخلت وحدة القطاع بباب الزياتين والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة مساء اليوم لأجل حادث مرور.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، وقع الحادث على مستوى محور الدوران بطريق الكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة ودراجة نارية، اسفر عن وفاة شخص سائق الدراجة والبالغ من العمر حوالي 32 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

وقد  لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 275 آخرون بجروح في 249 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية.

وتم تسجيل حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر من الشهر الفارط.


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