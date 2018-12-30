تبسة.. وفاة رضيعة بـ”البوحمرون” ببئر العاتر وإدارة المسشفى متهمة بالإهمال

توفيت رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر، مساء أمس الجمعة، بمستشفى “التيجاني هدام” ببئر العاتر جنوب تبسة، متأثرة بداء “البوحمرون”.

عائلة الضحية، إتهموا الطاقم الطبي للمستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة إبنتهم “آية.غ”، حيث أكدوا أن تم رفض إستقبالها بحجة عدم تمكن الأطباء من تحديد أحد العروق وحقنها بالمصل الخاص بالمرض.

وأضافت عائلة الرضيعة، أنه تم إدخالها للمستشفى بعد محاولات عديدة، لكن بعد فوات الأوان، حيث تدهورت صحتها وإرتفعت درجة حرارتها كثيرا، وهو ما أدى إلى وفاتها.

يشار إلى أن إدراة المستشفى، لطالما تلقت إتهامات من مواطني البلدية بالإهمال والتقصير في علاج المرضى، وصل الكثير منها إلى أروقة العدالة.