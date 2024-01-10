تبسة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تبسة، في وفاة شخصين إختناقا.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف زوال نهار اليوم لأجل تحويل جثتي شخصين. وهما رجل يبلغ من العمر حوالي 40 سنة وامرأة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة. عثر عليهما جثين هامدتين بغرفة بمنزلهم العائلي بالمكان المسمى القرارة برأس العيون ببلدية ودائرة الكويف. توفيا جراء استنشاقهما لغاز أحادي اكسيد الكربون Co² المنبعث من مدفأة تشتغل بقارورة غاز البوتان.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية من الجهات المختصة سوف يتم تحويل الجثتين من طرف مصالح الحماية الى مصلحة حفظ الجثث بالكويف.