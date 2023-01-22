تبسة..وفاة شخصين اختناقا بالغاز في بئر العاتر

لقي شخصان مصرعهما اختناقا بالغاز، أمسية اليوم، وذلك على مستوى محل غير مستغل بحي الجمارك ببئر العاتر في تبسة.

وتدخلت تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئرالعاتر في ساعة متأخرة من مساء اليوم لأجل تحويل جثتي شخصين يبلغان حوالي 22 و32 سنة.

واللذان وجدا جثتان هامدتان جراء استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون، المنبعث من طابونة تشتغل بقارورة غاز البوتان داخل محل غير مستغل بحي الجمارك ببلدية ودائرة بئر العاتر. ليتم تحويل الجثتين لاحقا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى التيجاني هدام.