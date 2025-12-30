تبسة.. وفاة شخصين اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون في الونزة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة (ولاية تبسة)، سهرة الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على الساعة 21سا 30د، من أجل تحويل جثتي شخصين توفيا اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي يعمل بقارورة غاز البوتان داخل غرفة بالمنزل.

ويتعلق الأمر بشخصين (رجل 38 سنة وسيدة حوالي 33 سنة)، وُجدا جثتين هامدتين داخل غرفة بمنزلهما العائلي بحي مبارك الميلي ببلدية ودائرة الونزة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة، تم تحويل الجثتين من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.