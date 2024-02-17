تبسة.. وفاة شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 ببلدية صفصاف الوسرة بولاية تبسة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا05د ، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية صفصاف الوسرة دائرة أم على.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخصين تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث واصابة 2 أخرين بجروح أعمارهم مابين 13 سنة و 45 سنة، أين تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.