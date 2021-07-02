تبسة: وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع اليوم الجمعة، في وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة إنقلاب سيارة بدائرة مرسط ولاية تبسة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات اليوم. لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى المرقي بلدية ودائرة مرسط ولاية تبسة.

وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن وفاة شخصين من جنس أنثى، أعمارهما 22 و 25 سنة. حيث تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط. كما اسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص آخرين أعمارهم 04 سنوات و 47 سنة. تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مرسط.