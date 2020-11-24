تبسة: وفاة شخصين وإنقاذ عائلة بسبب الغاز

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية لولاية تبسة، أنه تم إنقاذ عائلة بأكملها بسبب الإختناق بالغاز، وتحويل جثة شخصين متوفين.

وحسب بيان لذات المصالح بولاية تبسة ، فقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بالحمامات ليلة الاثنين الى الثلاثاء لإسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز احادي اكسيد الكربون Co.

وتتكون العائلة من ثلاثة أفراد أعمارهم 11و13و49 سنة وجدوا أمام منزلهم العائلي بذراع الحمام بالحمامات، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بنقرين لأجل تحويل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر حوالي 53 سنة.

الشخص عثر عليه جثة هامدة ممدة فوق السرير بغرفة منزله بالحي الشعبي بنقرين، تم تحويل الجثة إلى إستعجالات نقرين.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، لأجل تحويل جثة شخص متوفي يبلغ من العمر 57 سنة.

وعثر على الشخص جثة هامدة بشقة بعمارة بحي 580 سكن بتبسة، تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.