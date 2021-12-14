تبسة: وفاة شخص بعد إصطدام سيارته بعمود إنارة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بولاية تبسة.

وتمثل الحادث في انحراف إصطدام السيارة بعمود انارة على مستوى وسط المدينة بتبسة. سفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 47 سنة فارق الحياة على بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة.

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كما أصيب 19 طالبا بجروح مختلفة، إثر إنقلاب حافلة لنقل الطلبة ليلة أمس، بولاية تيارت، على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

الحادث وقع في حدود الساعة الـ03 سا و26 د، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين بلدتي تيارت وملاكو. مثل في إنحراف ثم إنقلاب حافلة لنقل الطلبة من نوع “higer” كانت متوجهة في رحلة إلى ولاية تلمسان.

وخلف الحادث إصابة 19 طالبا بجروح، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و46 سنة. من بينهم 15 مصدومين و04 لديهم إصابات مختلفة.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان و من ثم نقلهم إلى إستعجالات مستشفى يوسف دمرجي.

وفاة 21 شخصا و إصابة 930 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

للإشارة لقي 21 شخصا وأصيب 930 أخرون في 837 حادث مرور وقع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع.

و في حصيلة أسبوعية للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 الى 11 ديسمبر سجلت 22063 تدخل. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1460 تـدخـل من أجل 837 حادث مرور . أدت إلى وفاة 21 شخص و جرح 930 آخرين ثم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصــيلة في ولايــة المدية بوفاة 6 اشخاص في مكان الحادث و جرح 19 آخرين. تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 20 حوادث مرور.

بالمقابل قامت وحدات الحماية المدنية بـ 743 تدخلا سمحت بإخـــماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

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