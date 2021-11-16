تبسة: وفاة شخص في انقلاب سيارة

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع على مستوى طريق الظواهر ببوشبكة ببلدية الحويجبات ولاية تبسة.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية اليوم الثلاثاء، فقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية ليلة الإثنين الى الثلاثاء لاجل حادث مرور.

وفي هذا السياق وقع الحادث على مستوى المكان المسمى طريق الظواهر ببوشبكة ببلدية الحويجبات.

بالمقابل تمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 26 سنة

كما تم تحويل الجثة من طرف ذات المصالح على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى عاليا صالح بتبسة.

طالع أيضا:

حوادث المرور.. 77 قتيل و389 جريح خلال 15 يوما

كما سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري، 204 حادث مرور على مستوى عدة ولايات. تسببت هذه الحوادث في وفاة 77 شخصا وإصابة 389 آخرين بجروح مختلفة.

كما حجزت ذات الوحدات خلال نفس الفترة،165.808 قرصا مهلوس من مختلف الأنواع، ومبلغ 2.162.850 دج و350 أورو من عائدات الترويج. بالإضافة إلى توقيف 114 شخص وحجز 22 وسيلة نقل.

وتمكنت من ضبط وحجز 90939 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. مع حجز 7 وسائل نقل وتوقيف 21 شخصا.

كما تمكنت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، من حجز 278 قنطار و80 كلغ من مادة التبغ، و354.425 كيساً من نفس المادة. و20.930 علبة سجائر من مختلف العلامات، بالإضافة إلى حجز 10 وسائل نقل وتوقيف 17 شخصا.

إقرأ أيضا: