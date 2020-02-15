تبسة.. وفاة شخص في حادث إصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين ببلدية الشريعة بتبسة.

وأفادت المصالح الولائية للحماية المدنية، في بيان لها، عن وفاة شخص في عمر الـ41 سنة، في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة لنقل البضائع ببلدية الشريعة غرب تبسة.

وأشار ذات المصدر حافلة نقل المسافرين تعمل على خط بئر العاتر وولاية باتنة، كان على متنها 11 مسافرا.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تحويل جثمان الشخص المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى.