تبسة: وفاة شخص في حادث إنهيار للتربة

توفي شخص اليوم الأحد، في حادث إنهيار تربة رملية بمدخل المدينة، بالمكان المسمى طريق منجم جبل العنق ببلدية بئر العاتر في تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 50 سنة.

وتم تسخيـر جميع الوسائل المادية والبشرية من طرف مصالح الحماية المدنية، وبعد عملية بحث طويلة، تمكنوا من إنتشال جثة الشخص من تحت الرمال وهو متوفي.

هذا وتم تحويل الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.