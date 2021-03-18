تبسة: وفاة شخص في حادث مرور وانقاذ عائلة من الاختناق بالغاز

تدخلت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية، ليلة الاربعاء الى الخميس، لأجل اسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الغاز تسرب من مدخنة سيارة مركونة بمرآب المنزل العائلي للضحايا بحي البياضة القديمة ببلدية الونزة.

وعثر على أفراد العائلة الخمسة، والذين تتراوح اعمارهم بين شهرين و58 سنة بحالة غثيان، تم اسعافهم وتحويلهم لمصلحة الاستعجالات بالونزة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة صبيحة اليوم 2021.03.18 حوالي الساعة 06سا/25د لأجل حادث مرور.

ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى المرجة ببلدية الشريعة.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية، أسفر عن وفاة شخص والبالغ حوالي 69 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.