تبسة: وفاة شخص في حادث مرور

توفي شخص، في حادث مرور وقع اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببئرالخدامة ببئر العاتر ولاية تبسة.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر صبيحة اليوم الخميس، لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بئر الخدامة ببئر العاتر.

و تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 44 سنة (توفي على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستسفى بئر العاتر) بعد تحويله من طرف ذات المصالح.