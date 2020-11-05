تبسة: وفاة شخص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالكويف صباح اليوم الخميس، حوالي الساعة 23سا:05د لأجل حادث مرور.

وحسب بيان الحماية المدنية لتبسة، اليوم الخميس، وقع الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 02 بقنطرة عين الشجرة بالكويف.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية اسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 70 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الكويف.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بعين زروق بالحمامات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، حيث لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية ماعدا خسائر مادية بالسيارة.