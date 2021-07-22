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تبسة: وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة

بقلم أمينة داودي
تبسة: وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة
حادث مرور في تبسة
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تسبب حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية تبسة في وفاة شاب في مقتبل العمر وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة ليلة الأربعاء إلى الخميس من أجل حادث مرور. ووقع حادث على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى طريق تبسة. تمثل في انقلاب سيارة سياحية اسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 24 سنة. تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة. كما أسفر الحادث عن اصابة شخص أخر يبلغ من العمر حوالي 28 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات ذات المستشفى.

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