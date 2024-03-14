تبسة.. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنيــــة بدائرة الماء الابيض ليلة الخميس الى الجمعة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بئر حليم ببلدية ودائرة أم علي .

تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة. خلف الحادث وفاة شخص (جنس انثى) والبالغة من العمر حوالي 29 سنة، كما خلف الحادث إصابة شخصين آخرين والبالغين من العمر حوالي 34 و 46 سنة.

م اسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية وتحويلهما الى استعجالات الماء الأبيض وتحويل جثة المتوفي الى ذات الاستعجالات.