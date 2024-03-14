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أخبار الجزائر

تبسة.. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور

بقلم عصام لميطا
تبسة.. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنيــــة بدائرة الماء الابيض ليلة الخميس الى الجمعة لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بئر حليم ببلدية ودائرة أم علي .

تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة. خلف الحادث وفاة شخص (جنس انثى) والبالغة من العمر حوالي 29 سنة، كما خلف الحادث إصابة شخصين آخرين والبالغين من العمر حوالي 34 و 46 سنة.

م اسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية وتحويلهما الى استعجالات الماء الأبيض وتحويل جثة المتوفي الى ذات الاستعجالات.

رابط دائم : https://nhar.tv/PQUYP
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