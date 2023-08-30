تبسة.. وفاة شخص وإصابة اخر  في حادث مرور ببلدية بئر العاتر

لقي شخص مصرعه، يوم الاربعاء، في اصطدام بين سيارتين على مستوى المكان المسمى المزارة بلدية ودائرة بئر العاتر.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت مصالحنا على الساعة11سا20د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى المكان المسمى المزارة بلدية ودائرة بئر العاتر.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر، يبلغ من العمر 71 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث وإصابة أخر يبلغ من العمر51 سنة تم إسعافه و نقله للمستشفى المحلي.