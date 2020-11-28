تبسة: وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة في ولاية تبسة، لأجل حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بدوار الرقيبة بلدية ثليجان.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر 29 سنة.

وتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

كما اسفر الحادث عن اصابة شخصين اعمارهما 30 ،و50 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى ذات الاستعجالات.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بئر العاتر.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة اسفر عن اصابة ثمانية اشخاص اعمارهم 02 سنتين و37 حولوا الى استعجالات بئر العاتر.