إعــــلانات
أخبار الجزائر

تبسة.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببئر العاتر

بقلم ط.خير الدين
تبسة.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببئر العاتر
  • 38
  • 0

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم الاربعاء، اثر حادث مرور  بطريق بتيتة ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 18سا25د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى طريق بتيتة ، بلدية ودائرة بئر العاتر.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة و إصابة 2 آخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 18 سنة و35 سنة.

ليتم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي،  فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/CInDT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر