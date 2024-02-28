تبسة.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببئر العاتر
بقلم ط.خير الدين
لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم الاربعاء، اثر حادث مرور بطريق بتيتة ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 18سا25د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى طريق بتيتة ، بلدية ودائرة بئر العاتر.
وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة و إصابة 2 آخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 18 سنة و35 سنة.
ليتم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي، فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.
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