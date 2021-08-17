تبسة.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير ببلدية ثليجان

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير ببلدية ثليجان في ولاية تبسة.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى فج الردامة ببلدية ثليجان، إثر اصطدام تسلسلي بين ثلاثة سيارات وشاحنة، مسفرا عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 36 سنة تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى الشريعة.

كما اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 30 و 47 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات ذات المستشفى.