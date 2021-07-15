تبسة: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثي مرور منفصلين

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الخميس، حادثي مرور منفصلين، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف لأجل حادث مرور. حيث وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بدوار الطاقة ببلدية الحويجبات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة أسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر 22 سنة. حيث تم تحويل الجثة على متن سيارة إسعاف إلى مصلحة الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر ليلة الاربعاء إلى الخميس لأجل حادث مرور. وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بدوار العقبة البيضة ببلدية صفصاف الوسرى بدائرة ام علي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين واحتراقهما، أسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم 28 و 34 سنة المصابين حولوا إلى استعجالات بئر العاتر.