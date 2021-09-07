تبسة: وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي مرور

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين، في حادثي مرور منفصلين، وقعا في ولاية تبسة، حسب بيان لمديرية الحماية المدنية.

وذكر البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة الـ1سا و15 د، من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة على مستوى فج يوسف ببلدية ثليجان، أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 59 سنة تم تحويل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى الشريعة، وإصابة شخص في 17 سنة من عمره، حُول الى إستعجالات ذات المستشفى.

وأضاف البيان، أن الحادث الثاني تمثل في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بدوار يوسف ببلدية ثليجان، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص اعمارهم 23 و61 سنة المصابين تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستسفى الشريعة.

وجاء في ذات البيان، أن فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة، تمكنت أمس من إخماد حريق شب بقارورة غاز بوتان بسطح منزل بحي سكانسكا، أسفر عن إصابة شخص بحروق طفيفة، تم إسعافه وتحويله الى إستعجالات الدكتور يوسف بوطرفة .

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