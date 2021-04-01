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تبسة.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور ببكارية

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تبسة.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور ببكارية
بقلم خالد زوبيري

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 7 آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث مرور ببلدية بكارية ولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بكارية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، مما اسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 45 سنة وإصابة 7 آخرين.

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

أما فيما يخص المصابين اعمارهم 25 و50 سنة، فقد تم إسعافهم في عين المكان قبل تحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.


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