تبسة: وفاة شخص واصابة خمسة آخرين في حادثي مرور منفصلين

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمخرج مدينة مرسط.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة اسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 28 سنة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط.

كما اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 24 و31 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالماء الابيض.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 24 و28 سنة تم اسعافهما وتحويلهما لاستعجالات الماء الأبيض.