تبسة.. وفاة شخص واصابة 4 اخرين في حادث مرور ببلدية المريج

لقي شخص مصرعه واصيب 4 اخرين، اليوم الأحد، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية المريج بولاية تبسة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 13سا35د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية المريج ودائرة الونزة.

أين خلف الحادث وفاة شخص ذكر 57 سنة واصابة 4 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم في عين المكان.

اما الوفاة فحولت الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.