تبسة.. وفاة شخص واصابة 9 آخرين في حوادث المرور

توفى شخص وأصيب 9 آخرين في حوادث مرور متفرقة بولاية تبسة اليوم.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادثي مرور وقع الحادث الاول على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب منجم الفوسفاط، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

اسفرالحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 20 سنة ،كما اسفر الحادث عن اصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 51 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات بئر العاتر.

ووقع الحادث الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى فوريس تمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 19 و23 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى عين زروق تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة 4 اشخاص اعمارهم 33 و62 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بنقرين لاجل حادث مرور وقع على مستوى حي 250 سكن بنقرين تمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بجدار لعيادة بيطرية بمنزل اسفر الحادث عن اصابة شخصين اعمارهما 05 سنوات و19 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات نقرين.