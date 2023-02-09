تبسة.. وفاة شيخ اختناقا بالغاز داخل غرفة حراسة بالمنطقة الصناعية

لقي شيخ مصرعه، مساء اليوم الخميس، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تبسة، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

ووفقا لذات المصدر، فإن الشيخ توفي جراء استنشاقه غاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من دلو حديدي به جمر استعمله الضحية للتدفئة.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية، بأن الشيخ الذي يبلغ من العمر حوالي 68 سنة، وجد جثة هامدة ممدة على سرير بغرفة حراسة بالمنطقة الصناعية بتبسة.

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.