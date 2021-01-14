تبسة: وفاة صياد وإصابة 4 آخرين بجروح في انفجار لغم تقليدي

توفي صياد وأصيب 4 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب إنفجار لغم تقليدي الصنع وضع من طرف جماعة ارهابية مسلحة.

وحسب مصدر أمني، فقد تم وضع اللغم بمسلك ترابي بالمكان المسمى خنيق الروم التابع اداريا لبلدية بئر العاتر.

اللغم إنفجر عند مرور المركبة النفعية من نوع “مازدا بي تي 50” التي كان على متنها الضحايا، إضافة إلى صيادين اثنين.

وقد تم على الفور تحويل الجرحى في حالة حرجة وتم وضعهم على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الدكتور التيجاني.

من جهتها تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي وقامت بمحاصرة المكان وإطلاق عملية مسح وتمشيط شاملة لتقفي أثر الإرهابيين.